ضمن أول مرحلة من الاتفاق، من هما الأمريكيان اللذان سيُفرج عنهما بموجب اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:45 صباحاً - قال مصدر مطلع إن أمريكيين محتجزين في قطاع غزة موجودان على قائمة رهائن سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي أُعلن أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمريكيين هما كيث سيجل وساجوي ديكل تشين.

وكان لشبكة "سي إن إن" السبق في نشر نبأ إدراجهما على القائمة.

والأمريكيان من بين أكثر من 250 رهينة تفيد إحصاءات إسرائيلية بأن مسلحي حماس نقلوها إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل التي ردت بحملة عسكرية على القطاع.

وخُطف سيجل مع زوجته أدريان، لكنها كانت ضمن مجموعة رهائن أطلق سراحها بموجب اتفاق هدنة في نوفمبر 2023.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الأربعاء، إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن من شأنه إنهاء القتال في غزة وزيادة المساعدات.

ونسب بايدن لدبلوماسية الولايات المتحدة "المثابرة والدقيقة" الفضل في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب بايدن في بيان عن "سعادته الغامرة" لكون الاتفاق سيتيح الإفراج عن رهائن لدى حركة حماس، بينهم أميركيون، و"سيوقف القتال في غزة وسيزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة المدنيون الفلسطينيون" و"يلم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا قضوها في الأسر".

وأكد أن المرحلة الأولى منه تتضمن "الوقف الكامل والتام" لإطلاق النار.

وتابع: "فريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الماضية".

كما أبرز بايدن أن "الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه"، مضيفا أن "الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة".

وأوضح أن: "إسرائيل ستتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة".

وأردف قائلا: "الفلسطينيون سيتمكنون من العودة إلى أحيائهم في جميع مناطق غزة".

تفاصيل الاتفاق

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن «المرحلة الأولى تمتد على مدار 6 أسابيع، وتتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك النساء والمسنين والجرحى».

وستطلق حماس في المرحلة الأولى «سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، بما في ذلك النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال».

وتشمل المرحلة الأولى التي تمتد على 42 يومًا «وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة».

كما تتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن إقامتهم في القطاع، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار بايدن إلى أن إسرائيل ستفرج «في المقابل عن مئات المعتقلين الفلسطينيين».

ويعد الرهائن الـ33 من بين 94 إسرائيليًا ما زالوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 34 منهم.

وأوضح مصدر مقرب من حماس أن هؤلاء الرهائن الإسرائيليين الـ33 سيتم إطلاق سراحهم «على دفعات، بدءًا بالأطفال والنساء».

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