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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:30 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر والدوري الإنجليزي، بالإضافة لبطولة العالم لكرة اليد.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك × حرس الحدود - 4 عصرا | أون تايم سبورتس 1

المصري × فاركو - 7 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في كأس مصر

إنبي × الإسماعيلي - 2:30 ظهرا | أون تايم سبورتس 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون × برايتون - 9:30 مساء | بي ان سبورت 2

مانشستر يونايتد × ساوثامبتون - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بلباو × أوساسونا - 8:30 مساء | ssc extra 1

ريال سوسيداد × رايو فابيكانو - 8:30 مساء | ssc extra 2

ريال مدريد × سيلتا فيجو -:10:30 مساء | ssc extra 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود × الفيحاء - 3:55 مساء | ssc sport

الهلال × الفتح - 5:05 مساء | ssc sport

الاتحاد × الرائد - 7 مساء | ssc sport

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

إيطاليا × الجزائر - 7 مساء | أون تايم سبورتس 2

الكويت، فرنسا - 7 مساء

إسبانيا × تشيلي - 7 مساء

سلوفينيا × كوبا - 7 مساء

النمسا × قطر - 9:30 مساء

السويد × اليابان - 9:30 مساء

أيسلندا × كاب فيردي - 9:30 مساء

تونس × الدنمارك - 9:30 مساء | أون تايم سبورتس 2

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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