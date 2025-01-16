مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:30 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر والدوري الإنجليزي، بالإضافة لبطولة العالم لكرة اليد.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك × حرس الحدود - 4 عصرا | أون تايم سبورتس 1

المصري × فاركو - 7 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في كأس مصر

إنبي × الإسماعيلي - 2:30 ظهرا | أون تايم سبورتس 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون × برايتون - 9:30 مساء | بي ان سبورت 2

مانشستر يونايتد × ساوثامبتون - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بلباو × أوساسونا - 8:30 مساء | ssc extra 1

ريال سوسيداد × رايو فابيكانو - 8:30 مساء | ssc extra 2

ريال مدريد × سيلتا فيجو -:10:30 مساء | ssc extra 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود × الفيحاء - 3:55 مساء | ssc sport

الهلال × الفتح - 5:05 مساء | ssc sport

الاتحاد × الرائد - 7 مساء | ssc sport

مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

إيطاليا × الجزائر - 7 مساء | أون تايم سبورتس 2

الكويت، فرنسا - 7 مساء

إسبانيا × تشيلي - 7 مساء

سلوفينيا × كوبا - 7 مساء

النمسا × قطر - 9:30 مساء

السويد × اليابان - 9:30 مساء

أيسلندا × كاب فيردي - 9:30 مساء

تونس × الدنمارك - 9:30 مساء | أون تايم سبورتس 2

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