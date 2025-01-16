الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:20 صباحاً - الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز، بعد فوزه في المباراة الماضية بالمسابقة على الاتحاد السكندري 2-0، عبر بوابة حرس الحدود عصر اليوم.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.

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