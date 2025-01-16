الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في بعض المدن اليمنية( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في بعض المدن اليمنية( اخر تحديث) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - في بنك الإسكندرية بـ 50.48 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - في بنك الإسكندرية بـ 50.48 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - حدث وأنت نائم| الإعدام لـ «طبيب روض الفرج» بعد هتك عرض 93 سيدة.. وتصادم 12 سيارة في حلوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - حدث وأنت نائم| الإعدام لـ «طبيب روض الفرج» بعد هتك عرض 93 سيدة.. وتصادم 12 سيارة في حلوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - اعرف طريقك قبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري بمحافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - اعرف طريقك قبل ما تتحرك من بيتك.. خريطة الزحام المروري بمحافظتي القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

برلماني: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة - أخبار كلمتك

تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز ودجوليبا المالي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز ودجوليبا المالي في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الخميس 16-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الخميس 16-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الطماطم والبطاطس ومفاجأة عن الكوسة والخيار - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الطماطم والبطاطس ومفاجأة عن الكوسة والخيار - أخبار كلمتك

صارمة وجاءت بالأمر، مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة، من المتصل وما الرسالة؟ - أخبار كلمتك

صارمة وجاءت بالأمر، مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة، من المتصل وما الرسالة؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود - أخبار كلمتك

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:20 صباحاً - الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز، بعد فوزه في المباراة الماضية بالمسابقة على الاتحاد السكندري 2-0، عبر بوابة حرس الحدود عصر اليوم. 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بشير التابعي: نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق