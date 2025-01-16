الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

ترحب وزارة الخارجية بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنه من بنود تتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة في القطاع و محور فيلادلفيا وعودة السكان و تبادل الأسرى والسماح بسفر المرضى و دخول المساعدات الإنسانية.

‏وتثمن عاليا الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الدول الضامنة للاتفاق، والتي قادت هذا الاتفاق الذي من شأنه أنهاء الحرب في غزة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

‏وتشيد وزارة الخارجية بصمود وتضحيات أهلنا في ⁧‫#غزة‬⁩، في مواجهة مخطط التدمير والقتل والتهجير الذي فرضته آلة الحرب الإسرائيلية طوال أكثر من عام، وتؤكد أن الوقت قد حان لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام من خلال حل الدولتين، الذي يحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعة في العيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لكافة القرارات والمواثيق الدولية ومبادرة السلام العربية.

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