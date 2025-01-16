المفاوضات مستمرة، آخر تطورات صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:40 صباحاً - اقترب عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش إلى مانشستر سيتي

وبحسب شبكة سكاي سبورتس سيجري مانشستر سيتي مزيدًا من المحادثات مع آينتراخت فرانكفورت اليوم بشأن صفقة عمر مرموش.

وتابعت، أن الناديان لم يتوصلا لاتفاق بشأن الشروط المالية، ويشترط آينتراخت فرانكفورت الحصول على 67 مليون إسترليني (80 مليون يورو) لبيع مرموش.

مرموش تمكن من قيادة آينتراخت فرانكفورت بالأمس للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين.

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