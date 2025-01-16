موعد وصول نجم نابولي إلى باريس للانضمام لنادي العاصمة الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:51 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن الصفقة الوشيكة بانتقال خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نادي نابولي إلى باريس سان جيرمان.

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن كفاراتسخيليا سيصل العاصمة باريس خلال ساعات قليلة اليوم الخميس.

وأضافت أن اللاعب الجورجي سيجري الفحوصات الطبية غدا الجمعة تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت أيضا إلى أن خفيتشا سيظهر لأول مرة بقميص باريس عندما يستضيف ريمس على ملعب حديقة الأمراء.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن خفيتشا كفاراتسخيليا سيوقع على عقد مدته أربعة مواسم ونصف وستكلف الصفقة خزينة النادي الباريسي 75 مليون يورو.

ويحل سان جيرمان ضيفا على لانس يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي، بعدها يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا وبعدها بثلاثة أيام سيلعب ضد ريمس في الدوري.

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