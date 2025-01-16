مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب - أخبار كلمتك

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:54 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن عام 2024 شهد جذب أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الإدارية: برنامج الطروحات الحكومية الذي نسعى الي تسريعه، نبحث فيه الحصول على سعر مناسب، معقبا: لن نحرق أصول الدولة أو نبيعها بسعر غير مناسب وبالتالي ننتظر التوقيت المناسب للبيع بالسعر المناسب.

وتابع:"البطء في الطروحات الحكومية أو بيع الأصول يكون السبب في الظروف التي لم تأتي بالعائد المالي الأفضل أو المناسب من طرح أصول الدولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير العمل يستقبل وفدًا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق