مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 05:54 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن عام 2024 شهد جذب أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الإدارية: برنامج الطروحات الحكومية الذي نسعى الي تسريعه، نبحث فيه الحصول على سعر مناسب، معقبا: لن نحرق أصول الدولة أو نبيعها بسعر غير مناسب وبالتالي ننتظر التوقيت المناسب للبيع بالسعر المناسب.

وتابع:"البطء في الطروحات الحكومية أو بيع الأصول يكون السبب في الظروف التي لم تأتي بالعائد المالي الأفضل أو المناسب من طرح أصول الدولة".

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