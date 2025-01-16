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خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل - أخبار كلمتك

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خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل - أخبار كلمتك

خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:35 مساءً - تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين والشباب الراغب في العمل عن خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل أو مكاتب العمل.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل

 

خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل 
 


وتشمل خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل ما يلي:

1_الدخول لموقع وزار العمل 

 

2_ واختيار تسجيل راغبي العمل.

3_ اختيار التسجيل لأول مرة، إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل.
 

4_ إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو كعب عمل.

5_ بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل.

خطوات استخراج كعب العمل 2025 من المنزل، يعد كعب العمل من أهم الأوراق المطلوبة ضمن مسوغات التعيين بأي شركة أو منشأة ويمكن  استخراجه من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التى يعمل بها العامل.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل  2025

كما أن مكاتب العمل تعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وعند التوجه لأي مكتب عمل لابد وأن يكون لديك  أصل المؤهل الدراسى وصورة منه وبطاقة الرقم القومى لاستخراج كعب العمل وصورة ضوئية منها وإحضار الموقف من التجنيد وتقدم مكاتب العمل الخدمة فى نفس اليوم مجانا دون أى رسوم.

 

 

 

 

وعن أبرز المعلومات عن إجراءات إصدار كعب العمل 2025 وكيفية استخراجه من مكاتب التشغيل التالي:

1- كعب العمل من أهم الأوراق المطلوبة ضمن مسوغات التعيين بأي شركة أو منشأة.

2 -تستطيع  استخراج "كعب العمل" من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التى يعمل بها العامل. 

3-  مكاتب العمل تعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

4- عند التوجه لأي مكتب عمل لابد وأن يكون لديك  أصل المؤهل الدراسى وصورة منه. 

5- بطاقة الرقم القومى لاستخراج كعب العمل وصورة ضوئية منها.

6- للذكور لابد من إحضار الموقف من التجنيد.

7- تقدم مكاتب العمل الخدمة فى نفس اليوم مجانا دون أى رسوم.

8_ العامل الفني يتقدم بأصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، أو شهادة الخبرة بالنسبة للحرف الواردة بالقرار الوزاري، للمادة (139) من القانون (12) لسنة 2003، للاطلاع عليها.

9- أصل رخصة القيادة للسائقين "للاطلاع"، وتقديم صورة منها، وذلك لمهن السائقين.

10- أصل الشهادة الصحية "للعاملين في مجال الأغذية".

11- أصل رخصة مزاولة المهنة للممرضين والممرضات "للاطلاع"، وتقديم صورة منها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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