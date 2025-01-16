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مشاهير العرب - محمد منير عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «إلى كل فلسطيني حر.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد منير عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «إلى كل فلسطيني حر.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد منير عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «إلى كل فلسطيني حر.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:21 مساءً - أعرب الفنان محمد منير عن سعادته البالغة، بخبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى المحتجزين، بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام وذلك برعاية جهود الوسطاء مصر وقطر وأمريكا.

وكتب منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى كل فلسطيني حرّ.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي».

وفي وقت سابق علق الفنان محمد منير على زيارة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة له بمنزله، لتسليمه تكريم «يوم الثقافة المصرية»، بعد أن حالت ظروفه الصحية حضور احتفالية التكريم التي أقيمت اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وكتب محمد منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي.. كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبه والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة، اليوم أشعر أني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائما صناعة مصرية.. أدام الله مصر».

آخر أعمال محمد منير

وكانت آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية «يا فلسطيني»، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

والأغنية من كلمات عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحى سلامة، ومكساج علاء الكاشف، وإخراج أحمد عبد المحسن.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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