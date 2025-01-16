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الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال - أخبار كلمتك

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الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال - أخبار كلمتك

الزمالك يسخر من هزيمة فريق جوميز 0/9 في الدوري السعودي أمام الهلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:20 مساءً - سخر نادي الزمالك، من هزيمة البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الأبيض السابق والفتح السعودي الحالي، بنتيجة 9-0 من نظيره الهلال السعودي. 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة لكريستيان جروس مدرب الزمالك الحالي والذي خلف جوميز في هذا المنصب وعلق: “للتذكير.. الجولة القادمة في الدوري هي الجولة رقم 9”.

فيما علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، على الهزيمة القاسية أمام الهلال بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة صعبة كانت هذا اليوم واللاعبون ارتكبوا أخطاء سهلة وأتحمل الخسارة كمدرب ولدينا مشاكل على مستوى الكرات الثابتة ومن غير المقبول هذه الخسارة الثقيلة".

وتابع: "بما أنني متواجد اليوم أتحمل ماحدث هذا وليس اللاعبين فقط، وغياب سعدان له تأثير على الخسارة الكبيرة، لانه لاعب كبير واللاعب لازال يعاني من إصابة ونحاول تجهيز الفريق في المباريات المقبلة".


واختتم جوميز: "الهلال فريق مميز خصوصا في الكرات الثابتة والهجوم، عن طريق الأطراف ولم نستطع إيقاف الهلال".

السخرية من جوزيه جوميز

وتصدر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والحالي لفريق الفتح السعودي، التريند بمنصة "إكس" بعد الهزيمة القاسية أمام الهلال بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وانهالت التعليقات الساخرة عبر منصة إكس ورواد السوشيال ميديا في مصر والسعودية بعد الهزيمة الثقيلة للمدرب البرتغالي.

وسخرت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس من محبي نادي الزمالك من جوميز وكانت أبرزها؛ “خلي الفلوس تنفعك”.

وآخرون أكدوا أن الفتح سيعلن خلال ساعات إقالة جوميز.

يذكر أن جوميز وضع نادي الزمالك في ورطة عندنا طلب فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض منذ أيام من أجل التعاقد مع الفتح السعودي ليتعرض لهزيمتين مع الفريق السعودي ويقبع في المركز الأخير في ترتيب دوري روشن.

وحقق نادي الهلال، فوزا كبيرا أمام الفتح بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

يذكر أن المدير الفني لنادي الفتح، جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق.

وأحرز هدف الهلال الأول كوليبالي في الدقيقة 20.

 

 

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وأضاف رينان لودي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39.

 

 

 

وجاء الهدف الثالث عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45+3.

 

وأحرز سافيتش الهدف الرابع للهلال عن في الدقيقة 45+6.

 

 وألغى الحكم هدف الفتح السعودي بداعي التسلل.

 

 

وأضاف ماركوس ليوناردو الهدفين الخامس والسادس للهلال في الدقيقتين 54 و65.

 

 

 

 

 

كما أضاف عبد الله الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 86.

 

واحرز  مالكوم هدف الهلال الثامن في الدقيقة 90+5.

 

وأحرز أحمد الجليدان في مرماه ليختتم مهرجان أهداف الهلال بهدف تاسع في الدقيقة 90+6.

 

 

تشكيل الهلال أمام الفتح

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تشكيل الفتح أمام الهلال 

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ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يعاني فريق الفتح في قاع جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط من 15 مباراة.

 الهلال دخل  المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير على العروبة 5-0 في آخر جولة، ليصل إلى الانتصار 13 في 15 مباراة، إلى جانب تعادل واحد وخسارة واحدة كانت أمام الخليج في 23 نوفمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في الدوري منذ أكثر من عام.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الفتح بقيادة جوميز من 11 هزائم في 15 مباراة، حيث حقق فوز واحد وثلاثة تعادلات، إضافة إلى خسارته خمس مباريات من أصل ست خارج أرضه، مما يجعله يمتلك أسوأ سجل خارج ملعبه في الدوري.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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