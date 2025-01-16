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تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

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تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:20 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة سيلتا فيجو، والتي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز. 

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

ويشهد تاريخ مواجهات ريال مدريد مع سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا تفوقا للنادي الملكي في مجمل النتائج، حيث التقى الفريقان في 17 مباراة ضمن البطولة العريقة، وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو 8 مرات، وحسم التعادل 4 مباريات وفاز سيلتا فيجو 5 مرات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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