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الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:06 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا اليوم.. يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس 16 يناير 2025، على ملعب ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة في العالم أجمع، صوب أرضية ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، والذي يحتضن صدام ريال مدريد وسيلتا فيجو، وذلك لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم 2024-2025.

ويعد هذا الظهور هو الأول لريال مدريد، عقب الهزيمة القاسية من غريمه التقليدي برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي نتيجة كبيرة للغاية على أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الخميس، والتي تأتي ضمن ثمن نهائي كأس الملك، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساء (23:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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