وزير الخارجية ومجموعة من الوزراء السودانيين يثمنون الراوبط التاريخية التي تجمع البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 09:06 صباحاً - ثمن الدكتور بدر عيد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومجموعة من الوزراء السودانيين الراوبط التاريخية التي تجمع بين البلدين وعلاقة الأخوة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماعي الذى عقده وزير الخارجية، في ختام زيارته لبورسودان، مع وزراء الصحة، والنقل، والعدل، والمالية والتخطيط الاقتصادي السودانيين.

حضر اللقاء الدكتور على يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجالات الفنية المختلفة، بما في ذلك قطاعات الصحة والنقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والعدل وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما أعرب الوزراء عن تطلعهم لزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف الإمكانيات والفرص الواعدة التي تتمتع بها كل من مصر والسودان.

وأكد الوزير عبد العاطي والوزراء السودانيون تطلعهم لانعقاد الملتقى الثاني لرجال الأعمال في السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

كما تناول وزير الخارجية مع الوزراء السودانيين مسألة إعادة الإعمار بالسودان في مرحلة ما بعد التوصل لوقف إطلاق النار في البلاد، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في العديد من المجالات والخبرة التي أصبحت تتمتع بها والمشروعات التنموية العديدة التي قامت بتدشينها في إفريقيا بمجال البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية.

وأكد وزير الخارجية الدكتور بدر عيد العاطي، على إمكانية أن يكون لهذه الشركات دور محورى في دعم السودان وتطلعاته التنموية.