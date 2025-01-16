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الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:16 صباحاً - أسفرت حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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