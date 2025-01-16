تقديم أكثر من 8 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية في سوهاج خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 01:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 مليون و 127 ألف و 799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى تقديم 3 مليون و 125 ألف و920 خدمة طبية بمستشفيات المحافظة بأقسام "الاستقبال والطوارئ، الداخلي، الرعايات، العمليات"، كما تم تقديم مليون و 877 ألف و 385 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل 33 عيادة مسائية بمختلف التخصصات الطبية في 10 مستشفيات هي: ( سوهاج العام، طهطا العام، البلينا المركزي، طما المركزي، جهينة المركزي، المراغة المركزي، ساقلته المركزي، رمد سوهاج، حميات سوهاج، حميات طهطا ) قدمت 43 ألف و 386 خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إطلاق 104 قافلة طبية مجانية قدمت 94 ألف و616 خدمة طبية للمواطنين بمختلف التخصصات بهدف الوصول الى الأماكن الأكثر احتياجاً لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما تم مُناظرة 433 حالة من خلال خدمات التشخيص "عن بُعد" في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت "عبد الغفار"، إلى تطوير ورفع كفاءه المستشفيات لزيادة القوة الاستيعابية للخدمات الطبية المقدمة واستحداث أجهزة وخدمات جديدة، حيث شهدت مستشفى طهطا المركزي تطوير في البنية الأساسية والتجهيزات الداخلية لجميع الأقسام وتوفير أحدث التجهيزات الطبية الحديثة في (الرعايات، الحضانات، الداخلي، الاستقبال، العمليات، العيادات، المعامل، الاشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، المناظير، وسكن الأطباء والتمريض)، كما تم تطوير ورفع كفاءه مستشفى جهينة المركزي في كافة الأقسام واستحداث التجهيزات الطبية المطورة وتجهيز قسم علاج طبيعي متخصص للأطفال.

كما تم تطوير مستشفى سوهاج بأقسام ( وحدة التصلب المتعدد، وغرف العمليات وتوفير التجهيزات الطبية بها، و قسم العظام، وجاري الانتهاء من تشغيل وحدة جراحة الاوعية الدموية لتركيب الوصلات الوريدية لمرضي الغسيل الكلوي، وتجهيز وحدة الحروق بأحدث التقنيات الحديثة، وافتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال، وتجهيز قسم الحضانات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير جهاز أشعه مقطعية، وجهاز إيكو، وجهاز سونار)، كما تم شهدت مستشفى البلينا المركزي تطوير (قسم الغسيل الكلوي وإضافة 2 ماكينة غسيل كلوي بجانب تطوير قسم الحضانات وتوفير 2 محضن، كما تم افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية وإجراء 165 حالة.

ونوه عبد الغفار، الى استحداث عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجولكوما) بمستشفى رمد طها، كما شهدت مستشفى المراغة المركزي تطوير ورفع كفاءه بوحدة الرعاية المتوسطة وإعادة تشغيلها، حيث تم افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بأحدث التجهيزات بمستشفى حميات طهطا، بالإضافة إلى افتتاح عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجولكوما ) بمستشفى رمد سوهاج، بجانب تجهيز وحدة كاملة بأفضل التجهيزات الطبية الحديثة للقلب والصدر بمستشفى طهطا العام، كما شهدت مستشفى ساقلته المركزي ( توفير التجهيزات الطبية لغرف العمليات، وتطوير ورفع كفاءه قسم الحضانات، وتوفير بعض المستلزمات لرفع كفاءه بنك الدم، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة عادية ).

كما تم زيادة القوة الاستيعابية للرعايات والحضانات بمستشفيات المحافظة، حيث تم توفير 15 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم ( 6 اسره بمستشفى جهينة المركزي، 6 اسره مستشفى الهلال، 3 اسره بمستشفى المراغة المركزي )، بالإضافة إلى ورفع كفاءه وزيادة القوة الاستيعابية للحضانات وتوفير 9 حضانات تم توزيعهم ( 4 حضانات بمركز شطوره المتميز بطهطا، 5 حضانات بمستشفى البلينا المركزي ببرديس).

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة محافظة سوهاج، إلى ان مراكز ووحدات الرعاية الأولية، قدمت 5 مليون و 1879 خدمة طبية شملت ( الاستقبال، وخدمات المبادرات الرئاسية، المعامل، الاسنان، تطعيمات ) بجانب تقديم 927 ألف و 550 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة لـ 888 ألف و 443 سيدة، حيث تم تطوير 58 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة، وجاري تطوير 77 وحدة صحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في كافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل المركز المتميز لخدمات الام والطفل بشطورة الى مركز خدمات علاجية، لتقديم كافة الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.

وفى إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءه الكوادر البشرية لمتابعة أحدث التقنيات العلمية الحديثة، وتطوير أداء العاملين الفنيين والإداريين، لرفع مؤشرات الأداء وتقديم أفضل رعاية طبية متميزة، أشار "دويدار"، الى مشاركة 9182 متدرب في 244 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات العلمية والفنية والإدارية، لتطوير ورفع كفاءه العاملين بالقطاع الصحي.

وتابع "دويدار"، ان فرق المراقبة على المنشآت الطبية الغير حكومية بشكل دوري لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال المنشآت الخاصة، حيث قامت بالمرور على 2816 منشأة طبية خاصة، وإصدار 209 قرار غلق للمنشآت الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، بجانب المتابعة الدورية لفرق الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامة السلع الغذائية، وإعدام السلع الغير مطابقة للمعايير الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.