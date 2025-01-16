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معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران يعقد لقاءً لمناقشة العمل الأكاديمي والإداري - أخبار كلمتك

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معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران يعقد لقاءً لمناقشة العمل الأكاديمي والإداري - أخبار كلمتك

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران يعقد لقاءً لمناقشة العمل الأكاديمي والإداري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً - عُقد اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران برئاسة الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لـ الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك بحضور كل من د. علوي عيسي عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران وأعضاء مجلس إدارة المعهد.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل الأكاديمي والإداري بالمعهد وأبرز التحديات التي تواجه المعهد بالإضافة إلي استعراض خطط التطوير المستقبلية لتعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

كما ناقش المجلس مقترحات جديدة تهدف الي تحسين الخدمات المقدمة.

عقب الاجتماع توجه الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ولفيف من أعضاء  مجلس إدارة المعهد لمقابلة وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بمكتب لاستكمال مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمعهد.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من الملفات المهمة، بما في ذلك التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالمعهد.

وأهدى  الطيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران درع الأكاديمية لوزير الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني أهمية تطوير البنية الأساسية للأكاديمية وكلا المعهدين والسعي دومًا نحو الأفضل لتكون مركزًا إقليميا ودوليًا يقدم خدمات تعليمية متميزة في كل مجالات صناعة النقل الجوي وهندسة الطيران.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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