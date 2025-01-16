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تشكيل مباراة إيبسويتش تاون وبرايتون في البريميرليج، وهذا موقف سام مرسي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة إيبسويتش تاون وبرايتون في البريميرليج، وهذا موقف سام مرسي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة إيبسويتش تاون وبرايتون في البريميرليج، وهذا موقف سام مرسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:10 مساءً - أعلن فريقا إبسويتش تاون وبرايتون عن تشكيلهما في المباراة  التي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب بورتمان رود ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتواجد المحترف المصري سام مرسي  على مقاعد بدلاء إبسويتش تاون في مباراته ضد برايتون، للمباراة الثانية على التوالي.

تشكيل إبسويتش أمام  برايتون

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 تشكيل برايتون أمام إبسويتش 

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موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

تنطلق صافرة مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

موقف إيبسويتش تاون وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

ويحتل فريق برايتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 29.

بينما يتواجد فريق إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 10 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 35.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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