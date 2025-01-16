الرياضة - 12:01 - في 15 محافظة| الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:01 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 35 مسجدًا غدًا الجمعة 17 يناير 2025، في مختلف المحافظات، 21 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الأوقاف، وصول إجمالي المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، إلى 639 مسجدًا، من بينها 447 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و192 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه، منذ يوليو 2014، بلغ 12720مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و506 ملايين جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا الجمعة 17 يناير 2025

فى مديرية أوقاف محافظة المنيا:

نم إحلال وتجديد مسجد الرحمن الذهني، قرية بني حكم بمركز سمالوط

ومسجد العمري، قرية أبو حسيبة بمركز مطاي.

فى مديرية أوقاف محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة المنيرة، قرية البنوان بمركز المحلة الكبرى.

فى مديرية أوقاف محافظة بني سويف:

تم إنشاء مسجد موسى بن نصير، عزبة قطري بقرية إبشنا بمركز بني سويف

وتم صيانة مسجد عباد الرحمن، قرية منشأة عاصم بمركز بني سويف.

فى مديرية أوقاف محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد محمد عبد المولى، قرية حجازة قبلي بمركز قوص

ومسجد آل عثمان، قرية أبو مناع بحري بمركز دشنا

وتم صيانة مسجد الرحمن، عزبة تيجة بقرية الحبيل الغربي بمركز أبو تشت.

وكذلك صيانة مسجد عبد المنعم حسن، عزبة الدهسة بقرية العركي بمركز فرشوط

ومسجد آل رشوان، عزبة رشوان بقرية العسيرات بمركز فرشوط

ومسجد الشيخ حسن البهاء، بندر فرشوط

ومسجد الإخلاص، قرية العركي بمركز فرشوط.

فى مديرية أوقاف محافظة أسوان:

تم إنشاء مسجد السلام، قرية العتمور قبلي المنشية بمركز كوم أمبو

ومسجد الرحمن، نجع الحجاب بقرية أبو الريش بمركز أسوان.

فى مديرية أوقاف محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام، قرية أبو كريم بمركز ديروط

ومسجد أولاد بدر، قرية كوم أنجاشة بمركز ديروط

وتم صيانة مسجد الأعوج، قرية بني رافع بمركز منفلوط.

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد هاشم، قرية كفر مساعد بمركز إيتاي البارود

وتم إنشاء مسجد عزمي باشا، قرية الشوكة الأبعادية بمركز دمنهور.

فى مديرية أوقاف محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد المائتين، قرية البسيونية بمركز الفيوم

ومسجد السيدة خديجة، قرية منشأة كمال بمركز الفيوم.

فى مديرية أوقاف محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام، قرية تل البلد بمركز التل الكبير

ومسجد عمرو بن العاص، قرية أبو خليفة بمركز القنطرة غرب.

فى مديرية أوقاف محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الخلفاء الراشدين، مساكن زرزارة بمركز الصف

وتم إنشاء مسجد الإخلاص، أكتوبر الجديدة بالمنطقة السكنية التوسعات الجنوبية بمنطقة خدمات ابني بيتك 6.

فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الخامي، عزبة الخامي بقرية شنو بمركز كفر الشيخ

وصيانة مسجد الرحمة، قرية بلشاشة بمركز كفر الشيخ.

فى مديرية أوقاف محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل سالم، قرية جزيرة المنتصر بمركز المنشأة

وتم صيانة مسجد ناصر شاهين حي الكوثر بمركز أخميم، ومسجد آل عاشور القبلي بمركز ومدينة ساقلته.

فى مديرية أوقاف محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، أبو سرية بقرية البرادعة بمركز القناطر الخيرية.

فى مديرية أوقاف محافظة الأقصر:

تم صيانة مسجد أبو عياط، قرية المدامود بمركز الزينية

ومسجد الرحمن البادية بمركز ومدينة إسنا، ومسجد الروضة، قرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت.

فى مديرية أوقاف محافظة القاهرة:

تم صيانة مسجد سيدي إبراهيم المتبولي، شارع المتبولي ببركة الحاج المرج.