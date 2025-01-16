لحظات عصيبة، الفنان تامر عبد المنعم يعلن تدهور حالة والده الصحية ويطالب بالدعاء له - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:25 صباحاً - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، عن تدهور حالة والدة الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، الصحية، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

وقال الفنان تامر عبد المنعم على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": " في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي فإنه بحالة خطيرة للغاية".

وعلق الفنان إيهاب فهمي، على بوست الفنان تامر عبد المنعم وقال:"اللهم شفاء تام".

وتعرض الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم والد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لكسر مفصل الفخد منذ شهرين، وخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة له برفقة والده وهما بالمستشفى وقتها وعلق عليها: “في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما إستيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة”.

وأضاف: “صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط..يا له من شعور قاسي قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم، أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ..برجاء الدعاء لوالدي”.

والكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم كان المستشار الصحفي للرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير روزاليوسف، ويعد من أهم المحررين العسكريين.

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