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تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور) - أخبار كلمتك

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تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور) - أخبار كلمتك

تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:55 صباحاً - سخر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، من غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد فوز الفريق الكتالوني على ريال بتيس 1/5، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.


سخرية برشلونة من ريال مدريد

ويعد فوز برشلونة على ريال بيتس بخماسية، الثاني للفريق الكتالوني، بعد أيام من فوزه على ريال مدريد يوم الأحد الماضي بنتيجة 5-2 في السعودية ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وعقب مباراة ريال بيتيس نشر الحساب الرسمي لبرشلونة تغريدة بمنصة إكس، ويظهر فيها كوندي ويرفع يده بالرقم (5) وكتب على الصورة "موسم الخمسات"، في إشارة إلى المباراة الماضية أمام ريال مدريد ومباراة بيتيس، والتي فاز بهما بخماسية.

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ولم يكتف حساب برشلونة بذلك بل نشر صورة أخرى بنها نتيجة المباراة (1/5) وكتب عليها "هلا بالخميس"، ثم أعاد تغريدها مرة أخرى وكتب "كلشي حولي يذكرني بشي"، في إشارة إلى المباراة الماضية أيضًا أمام الريال.

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نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس

واكتسح فريق برشلونةـ نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي  ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

 

أهداف  مباراة برشلونة وريال بيتيس

افتتح جافي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثالثة على ملعب مونتجويك، ثم قدم يامال التمريرة الحاسمة التي سجل منها كوندي الهدف في الدقيقة 27.

وسُجل الهدف الثالث لبرشلونة أخيرًا عندما أحرز رافينيا هدفًا في هجمة مرتدة في منتصف الشوط الثاني.

وأضاف فيران توريس الهدف الرابع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67، بعد دقائق من نزوله كبديل، واختتم يامال الأهداف بهدف رائع بعد انطلاقة مميزة في الدقيقة 75.

بينما سجل كلمتكر روكي هدف بيتيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 1/5، وصعوده إلى دور الـ8.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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