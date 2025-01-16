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الرياضة - 12:01 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - «احذرِ الشبورة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 16 يناير 2025

الشبورة

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

نصائح لقائدي المركبات أثناء الشبورة المائية

وقدمت الأرصاد عدة نصائح لقائدي المركبات، وهي: «ترك مسافات آمنة بين السيارات، وتهدئة السرعة، وفتح النوافذ قليلاً لمنع تجمع بخار الماء، والتوقف عن القيادة فورًا في حالة انعدام الرؤية، وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي».

نصائح لقائدي المركبات أثناء الشبورة المائية

الأمطار

وأضافت فرص أمطار خفيفة على مدينتي «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس ١٦ يناير وحتى يوم الثلاثاء ٢١ يناير 2025

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 16 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الخميس 16 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 20 12
6 أكتوبر 20 11
بنها 21 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 20 12
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 12
دمياط 19 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 24 09
السويس 23 10
العريش 22 08
رفح 22 07
رأس سدر 23 11
نخل 22 05
كاترين 17 00
الطور 23 14
طابا 21 10
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 10
السلوم 20 12
سيوة 24 08
رأس غارب 22 15
الغردقة 25 16
سفاجا 24 15
مرسى علم 24 16
شلاتين 26 22
حلايب 25 19
أبو رماد 24 16
رأس حدربة 25 16
الفيوم 24 11
بني سويف 24 11
المنيا 25 11
أسيوط 26 12
سوهاج 26 12
قنا 29 14
الأقصر 29 13
أسوان 30 15
الوادي الجديد 27 13
أبو سمبل 29 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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