استشهاد 28 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

استشهاد 28 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

حميد الشاعري وسماح أنور ضيوف شرف مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 7 - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

نائبة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

نائبة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

كيف استعدت الجيزة لامتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

كيف استعدت الجيزة لامتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الفلسطينية: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الفلسطينية: المقاومة ستبقى يقظة لضمان تنفيذ الاتفاق كاملا - أخبار كلمتك

شاهد اطلاق نار هستيري مأرب يتسبب بضحايا - أخبار كلمتك

شاهد اطلاق نار هستيري مأرب يتسبب بضحايا - أخبار كلمتك

أوجسبورج يفوز على يونيون برلين بثنائية نظيفة في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

أوجسبورج يفوز على يونيون برلين بثنائية نظيفة في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يضرب إلتشي برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

أتلتيكو مدريد يضرب إلتشي برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

89.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

89.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري وكأس مصر، القلاوي للزمالك وحرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:00 صباحاً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز  وكأس مصر دور ١٦.

 

مباراة الزمالك أمام حرس الحدود 

يديرها حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلًّا من محمد مجدي سليمان مساعد أول ومصطفي عطية مساعد ثاني ومحمد يوسف حكما رابعًا  وعمرو الشناوي  حكم فيديو  وهاني خيري حكم فيديو مساعد  .

a690b9635a.jpg

مباراة المصري أمام فاركو 

يديرها محمد الصباحي حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد نوفل مساعد أول وإيهاب فخري مساعد ثاني  ومحمود منصور حكما رابعا  وخالد الغندور حكم فيديو  ومحمد عبدالحافظ حكم فيديو مساعد  .

5eef408693.jpg

 مباريات كأس مصر دور ال١٦ 

0745cfb781.jpg

مباراة انبي أمام الإسماعيلي

يديرها محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كلمن شريف عبدالله  مساعد أول وعدي عيد مساعد ثاني  ومحمود رشدي حكمًا رابعًا وعلاء صبري حكم فيديو وعمر فتحي حكم فيديو مساعد ومحمد عباس قنصوه مراقبًا للحكام .

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لايبزيج يسقط أمام شتوتجارت بثنائية في الدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق