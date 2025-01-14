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الرياضة - 09:01 - الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من جو بايدن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من جو بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من جو بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:01 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى والمحتجزين، حيث استعرض الرئيسان في هذا الإطار آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولادخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، خاصّة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

كما أعرب الرئيس للرئيس بايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة، بمناسبة قرب انتهاء ولايته في 20 يناير 2025.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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