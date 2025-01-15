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الرياضة - 08:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:46 صباحاً - يواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، ليبلغ سعره في البنك الأهلي نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.39 جنيه للشراء، 50.53 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

الجنيه المصري-الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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