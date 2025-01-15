الرياضة - 12:06 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:06 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 نحو 3760 جنيها للبيع و3735 جنيها للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4297.25 جنيها للبيع و4268.5 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيهًا 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيهًا عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا 29880 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2673.81 دولار 2673.54 دولار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 بداية تعاملات اليوم نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم إلى 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر خلال التعاملات الصباحية في الأسواق نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.