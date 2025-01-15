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الرياضة - 01:06 - "محمد بن زايد سات" ينطلق بنجاح نحو الفضاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:06 - "محمد بن زايد سات" ينطلق بنجاح نحو الفضاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - "محمد بن زايد سات" ينطلق بنجاح نحو الفضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:06 صباحاً - انطلق بنجاح مساء امس /الثلاثاء/، القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" من قاعدة "فاندنبرج" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبيس إكس"، ليشكل خطوة نوعية جديدة في مسيرة الدولة نحو الريادة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وتم تطوير "محمد بن زايد سات" - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - بالكامل بأياد إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يُعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة.

وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتم بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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