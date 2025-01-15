الرياضة - 12:46 - بكام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:46 صباحاً - أسعار الدولار اليوم.. تقدم لكم بوابة الأسبوع أسعار الدولار في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 وذلك ضمن نشرتها الخدمية التي تقدم خلالها أسعار صرف العملات بالإضافة إلى أسعار الذهب وأسعار العديد من السلع والخدمات..

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سجّل سعر الدولار في البنك الوطني الكويتي (NBK): 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية (SAIB) 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن في بنك قناة السويس 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 50.40 جنيه للشراء و 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك (MID Bank) 50.40 جنيه للشراء 50.50جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 50.51 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف سجّل أبوظبي الإسلامي 50.50 جنيه للشراءو 50.59 جنيه للبيع

وفي بنك التنمية الصناعية سجّل سعر الدولار 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست سجل 50.42 جنيه للشراء 50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد سجّل 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سجّل 50.41 جني للشراء و50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في اتش اس بي سي وصل إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.