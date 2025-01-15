أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي وانخفاض مغر لـ"الجمبري" - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي وانخفاض مغر لـ"الجمبري" - أخبار كلمتك

نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

نجم سموحة وثنائي زد، الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع والسبب أشرف داري - أخبار كلمتك

رتيبة النتشة: معارضة بن جفير وسموتيرتش تهدد إتمام صفقة غزة - أخبار كلمتك

رتيبة النتشة: معارضة بن جفير وسموتيرتش تهدد إتمام صفقة غزة - أخبار كلمتك

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD أقصر أفلام السلسلة الشهيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - أخبار كلمتك

تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

15 عامًا من طرحها، أغنية "أيام في بعدنا فاتو" لسامو زين بعد تصويرها فيديو كليب - أخبار كلمتك

15 عامًا من طرحها، أغنية "أيام في بعدنا فاتو" لسامو زين بعد تصويرها فيديو كليب - أخبار كلمتك

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 05:45 صباحاً - احتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرئيس يون سيوك-يول الذي يواجه اتهامات بقيادة التمرد وغيرها.


وتعد هذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.

وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحًا.

ونقل مكتب التحقيق يون إلى المجمع الحكومي في جواتشيون، جنوب سيئول مباشرة.

وكانت وكالة "يونهاب" أشارت إلى "اندلاع صدامات لدى محاولة المحققين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس المعزول، كما انخرط المحققون في اشتباك أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيفه".

وفشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف في 3 يناير بعد أن دخل المحققون في مواجهة استمرت ساعات مع أفراد أمن يون الذين منعوهم من دخول مقر إقامته.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الحكومية من جهاز الأمن الرئاسي التعاون في تنفيذ أمر التوقيف.

وكانت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي قد وافقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون، حسبما ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق