النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 10:01 صباحاً - في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، يفتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يناير لعام 2025، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية.

هذا ومن المقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.