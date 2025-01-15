ميناء القاهرة الجوي يطلق برنامجًا تدريبيًّا حول نظم الإدارة المتكاملة - أخبار كلمتك

ميناء القاهرة الجوي يطلق برنامجًا تدريبيًّا حول نظم الإدارة المتكاملة - أخبار كلمتك

32 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدشاش لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

32 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدشاش لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

لهذا السبب اعتذر وائل فرج عن عدم استكمال تصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

لهذا السبب اعتذر وائل فرج عن عدم استكمال تصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد تواصل جهود الحكومة ومجلس القيادة لوضع معالجات للوضع الاقتصادي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد تواصل جهود الحكومة ومجلس القيادة لوضع معالجات للوضع الاقتصادي - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون هذا الامر بشان حنكة ال مسعود في البيضاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يعلنون هذا الامر بشان حنكة ال مسعود في البيضاء - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين بمناصب هامة بعدن - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين بمناصب هامة بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوم الأحد.. موعد عرض مسلسل صفحا بيضة لـ حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوم الأحد.. موعد عرض مسلسل صفحا بيضة لـ حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يحيي احتفالات عيد الحب في جامعة عين شمس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يحيي احتفالات عيد الحب في جامعة عين شمس بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الغالية والحبيبة».. مي كساب تحيي الذكرى الـ 12 لوفاة والدتها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الغالية والحبيبة».. مي كساب تحيي الذكرى الـ 12 لوفاة والدتها (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - «كنت سأهزم ترامب».. بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - «كنت سأهزم ترامب».. بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بقراءة كتابه الإسراء والمعراج.. الأوقاف تحيي ذكرى الإمام ‏عبد الحليم محمود فى مسقط رأسه بالشرقية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بقراءة كتابه الإسراء والمعراج.. الأوقاف تحيي ذكرى الإمام ‏عبد الحليم محمود فى مسقط رأسه بالشرقية - أخبار كلمتك

بقراءة كتابه الإسراء والمعراج.. الأوقاف تحيي ذكرى الإمام ‏عبد الحليم محمود فى مسقط رأسه بالشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:31 مساءً - أحيت وزارة الأوقاف ذكرى شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود، بمسجده بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك بقراءة كتاب الإسراء والمعراج من تأليف الشيخ رحمه الله.

كما أُقيم معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي قدم تخفيضات على الكتب والمطبوعات، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور على مطاوع، أستاذ بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، والأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس قسم البلاغة - كلية البنات جامعة الأزهر، والدكتور أحمد العزونى، وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع - جامعة حلوان، وجمع غفير من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الشرقية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد حامد، مدير مديرية أوقاف الشرقية، أن الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود -رحمه الله-، رائد مدرسة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث، وقد أثرى المكتبة العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف وترجمة، واكتسب العالم الجليل احترام أصحاب الفكر الإسلامي في شتى بقاع العالم، وسيبقى هذا العالِم وتراثه في قلوبنا على مر العصور.

من جانبه عبَّر محمود صالح، ابن شقيقة الإمام الراحل عن عميق شكره لـ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على هذه المبادرة وهذه الفكرة الطيبة.

اقرأ أيضاً
وزير الأوقاف أمام «إفريقية النواب»: تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء لبناء جسور التواصل ومواجهة التطرف

الأوقاف تحقق 127% من المستهدف للعام الحالي وتعلن عن 3 مناطق الأعلى تحصيلًا للإيرادات

ضم مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية إلى وزارة الأوقاف

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق