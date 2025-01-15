في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: سيظل المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:26 صباحاً - أحيا الإعلامي مصطفى بكري ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الـ 107 بتغريدة أكد فيها استمرار المشروع القومي الناصري صالحا لكل زمان ومكان.

وكتب مصطفى بكري في تغريدة له على موقع " إكس"، " ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.تمضي السنوات وتبقى ذكراك خالدة في الذاكرة وفي القلوب. مازال المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة والعصور، لأنه مشروع الحرية والاشتراكية والوحدة".

وتحل اليوم 15 يناير الذكرى الـ 107 لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ولد في في هذا اليوم من عام 1918

وفي سياق متصل، دعا الحزب العربي الديمقراطي الناصري في الذكرى الـ 107 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، جميع المؤمنين بالقومية العربية، إلى الانخراط داخل الحزب بشرعيته ومشروعيته، وتوحيد كافة القوى الناصرية من أجل تحقيق الأهداف الناصرية القومية السامية والمشروعة ومواجهة الطوفان و الأخطار المحدقة بالوطن العربي.