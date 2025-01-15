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في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: سيظل المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة - أخبار كلمتك

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في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: سيظل المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: سيظل المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:26 صباحاً - أحيا الإعلامي مصطفى بكري ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الـ 107 بتغريدة أكد فيها استمرار المشروع القومي الناصري صالحا لكل زمان ومكان.

وكتب مصطفى بكري في تغريدة له على موقع " إكس"، " ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.تمضي السنوات وتبقى ذكراك خالدة في الذاكرة وفي القلوب. مازال المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة والعصور، لأنه مشروع الحرية والاشتراكية والوحدة".

وتحل اليوم 15 يناير الذكرى الـ 107 لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ولد في في هذا اليوم من عام 1918

وفي سياق متصل، دعا الحزب العربي الديمقراطي الناصري في الذكرى الـ 107 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، جميع المؤمنين بالقومية العربية، إلى الانخراط داخل الحزب بشرعيته ومشروعيته، وتوحيد كافة القوى الناصرية من أجل تحقيق الأهداف الناصرية القومية السامية والمشروعة ومواجهة الطوفان و الأخطار المحدقة بالوطن العربي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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