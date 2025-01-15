أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد لـ الكاكا واليوسفي وانخفاض الكانتلوب - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد لـ الكاكا واليوسفي وانخفاض الكانتلوب - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية" - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الغذائية ينظم برنامجا تدريبيا عن "تطوير الأعمال الدولية" - أخبار كلمتك

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

حذفت الصور فكثر الحديث، رسالة جديدة من مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن السقا - أخبار كلمتك

حذفت الصور فكثر الحديث، رسالة جديدة من مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن السقا - أخبار كلمتك

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوافق على المثول أمام المحققين - أخبار كلمتك

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوافق على المثول أمام المحققين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:16 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

جيك سوليفان: إيران في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية في 1979 - أخبار كلمتك

جيك سوليفان: إيران في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية في 1979 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:56 - يتصدرها أرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 05:16 صباحاً - شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.68 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 61.33 جنيه للشراء و 61.48 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 54.96 جنيه للشراء و 55.10 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.92 جنيه للشراء و 31.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.21 جنيه للشراء و 163.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.72 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.87 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق