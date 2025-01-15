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الرياضة - 09:41 - مصطفى بكري يزور ضريح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده.. صور - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - مصطفى بكري يزور ضريح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده.. صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - مصطفى بكري يزور ضريح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:41 صباحاً - زار الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بكوبري القبة، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده.

وحرص بكري، على قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، هو وعدد من الحاضرين الذين ذهبوا إلى الضريح لإحياء ذكرى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ويتوافد العديد من السياسيين والكتاب والإعلاميين، في الـ 15 يناير من كل عام، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لإحياء ذكرى ميلاده، وهو الزعيم الذي ألهمت مسيرته الملايين من أبناء مصر والوطن العربي، بمواقفه الخالدة التي تصدى من خلالها لقوى الاستعمار الخارجي، ودفاعه عن قضايا الأمة.

الإعلامي مصطفى بكري يزور ضريح عبد الناصر
الكاتب مصطفى بكري يزور ضريح الزعيم جمال عبد الناصر
مصطفى بكري يحيي ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر

ولد الزعيم جمال عبد الناصر، في مثل هذا اليوم 15 يناير 1918، بحي باكوس بالإسكندرية، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، وثاني رؤساء مصر بعد الرئيس الراحل محمد نجيب، وتولى السلطة من سنة 1956 حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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