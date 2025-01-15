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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:51 مساءً - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على متابعة كافة الأنشطة التدريبية لرجال القوات المسلحة تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قوات المظلات للوقوف على مستوى التدريب والاستعداد القتالي لمقاتلي القوات الخاصة.

بدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عدد من ميادين التدريب التخصصية شاهد خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية عكست مدى ما يتمتع به رجال المظلات من مهارات ميدانية واحترافية فى تنفيذ كافة المهام، وناقش عددًا من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة ومدى قدرتهم على الاستفادة من تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي بما يتناسب مع طبيعة عملهم، ومن جانبهم تعاهد رجال المظلات بأن يبذلوا أقصى جهد فى التدريب ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

وألقى اللواء أ.ح أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات كلمة أكد خلالها أن رجال المظلات يعملون بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأكد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن التدريب الجاد هو أحد العناصر الرئيسية لبناء القدرة القتالية للقوات المسلحة، والتي تمكنها من تنفيذ المهام الرئيسية المكلفة بها بكفاءة واقتدار، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية ومستوى تدريب راقٍ لرجال المظلات، وطالبهم بمواصلة الارتقاء بالمستويات التدريبية للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي، وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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