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الفريق أحمد خليفة يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات - أخبار كلمتك

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الفريق أحمد خليفة يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات - أخبار كلمتك

الفريق أحمد خليفة يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:25 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات المظلات للوقوف على مستوى التدريب والاستعداد القتالى لمقاتلى القوات الخاصة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة التدريبية لرجال القوات المسلحة.

 تحديث أساليب التدريب القتالى

 

بدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عدد من ميادين التدريب التخصصية شاهد خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية عكست مدى ما يتمتع به رجال المظلات من مهارات ميدانية وإحترافية فى تنفيذ كافة المهام، وناقش عددًا من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة ومدى قدرتهم على الإستفادة من تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى بما يتناسب مع طبيعة عملهم.

  من جانبهم تعاهد رجال المظلات على أن يبذلوا أقصى جهد فى التدريب ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى.

 أعلى معدلات الكفاءة القتالية

 

وألقى اللواء أح أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات كلمة أكد خلالها أن رجال المظلات يعملون بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التدريب الجاد هو أحد العناصر الرئيسية لبناء القدرة القتالية للقوات المسلحة والتى تمكنها من تنفيذ المهام الرئيسية المكلفة بها بكفاءة وإقتدار, مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية ومستوى تدريب راقٍ لرجال المظلات، وطالبهم بمواصلة الإرتقاء بالمستويات التدريبية للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى.

 

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 حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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