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وزير الزراعة يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:10 مساءً - غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية.

ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة خلال القمة كلمة مصر، ورسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلًا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.

ويلتقي وزير الزراعة أيضا على هامش مشاركته في اجتماعات وفعاليات القمة، التي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، بعض من نظرائه من وزراء الزراعة الأفارقة، وممثلو الهيئات والمنظمات الإقليمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في دول القارة السمراء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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