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اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 01:06 صباحاً - يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ 5.2 مليون أسرة ممن هم الأولى بالرعاية في الدولة، اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

قررت وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 لـ المواطنين غداً الأربعاء 15 يناير 2025، ويستمر صرف المعاشات على مدار شهر يناير 2025.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025

وأوضحت التضامن الاجتماعي أن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025، تكون كالآتي: «الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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