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الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - تحذيرات لـ85 ألف أمريكي بإخلاء منازلهم بسبب الحرائق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 05:36 صباحاً - وجهت السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اليوم، تحذيرات لما يقرب من 85 ألف شخص بإمكانية إخلاء منازلهم بسبب الحرائق.

وبحسب قناة "الحرة الأمريكية" أنه تم تحذير حوالي 85 ألف شخص من أنهم قد يواجهون أوامر بالإجلاء، وذلك مع توقع أن تخلق الرياح القوية على مدار اليومين القادمين ظروفا خطيرة مع

استمرار اشتعال العديد من حرائق الغابات الكبرى في منطقة لوس أنجلوس.

وظل حوالي 88 ألف شخص تحت أوامر الإجلاء صباح اليوم بسبب الحرائق، لكن تم تحذير حوالي 84 ألفا و800 آخرين من أنه قد يتم إصدار أوامر بإجلائهم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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