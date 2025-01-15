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الدوري الإنجليزي، ليفربول ينجو من فخ الهزيمة ويتعادل مع نوتنجهام بهدف - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، ليفربول ينجو من فخ الهزيمة ويتعادل مع نوتنجهام بهدف - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، ليفربول ينجو من فخ الهزيمة ويتعادل مع نوتنجهام بهدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:00 صباحاً - تعادل ليفربول خارج ارضه امام نوتنجهام فورست بهدف لمثله في  المباراة التي اقيمت على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

وسجل كريس وود الهدف الأول لـ نوتينجهام فورست في شباك ليفربول بالدقيقة 9 

وتعادل لليفربول البديل جوتا في الدقيقة 65 بعد لحظات من دخوله.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

وقاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

في خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

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تشكيل نوتينجهام فورست أمام ليفربول 

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ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

ويمتلك نادي ليفربول 47 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

ويعد نوتينجهام فورست الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ليفربول، في موسم الدوري الإنجليزي الحالي، وفاز نوتينجهام فورست على ليفربول، في ملعب "الأنفيلد" بهدف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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