أحمد عبد الحليم: الزمالك يحتاج العديد من الصفقات وأتمنى استمرار زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 05:30 صباحاً - الزمالك، قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق إن الأبيض يحتاج للعديد من الصفقات بعكس الأهلي الذي يمتلك فريقين.
الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري
أضاف في تصريحات تليفزيونية: "كل مراكز الزمالك تحتاج للتدعيم والأبيض يسير بشكل جيد في الدوري والكونفدرالية والكأس".
تابع: "من الصعب احتراف عبد الله السعيد في الوقت الحالي ويبحث عن المجد مع الزمالك".
عبد الله السعيد وجد نفسه في الزمالك
وواصل: "عبد الله السعيد وجد نفسه في نادي الزمالك ومن الصعب رحيله وحسام أشرف لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وينقصه فقط الشراسة الهجومية".
وأكمل: "سيف الجزيري المهاجم الأول في الزمالك وناصر منسي له بصمة في كل مرة يشارك كبديل".
واختتم: "تعودنا على وجود زيزو في الملعب وأتمنى استمراره مع الزمالك".
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