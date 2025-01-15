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أحمد عبد الحليم: الزمالك يحتاج العديد من الصفقات وأتمنى استمرار زيزو - أخبار كلمتك

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أحمد عبد الحليم: الزمالك يحتاج العديد من الصفقات وأتمنى استمرار زيزو - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: الزمالك يحتاج العديد من الصفقات وأتمنى استمرار زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 05:30 صباحاً - الزمالك، قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق إن الأبيض يحتاج للعديد من الصفقات بعكس الأهلي الذي يمتلك فريقين.

 

الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري

أضاف في تصريحات تليفزيونية: "كل مراكز الزمالك تحتاج للتدعيم والأبيض يسير بشكل جيد في الدوري والكونفدرالية والكأس".

تابع: "من الصعب احتراف عبد الله السعيد في الوقت الحالي ويبحث عن المجد مع الزمالك".

عبد الله السعيد، كلمتك

عبد الله السعيد وجد نفسه في الزمالك

وواصل: "عبد الله السعيد وجد نفسه في نادي الزمالك ومن الصعب رحيله وحسام أشرف لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وينقصه فقط الشراسة الهجومية".

وأكمل: "سيف الجزيري المهاجم الأول في الزمالك وناصر منسي له بصمة في كل مرة يشارك كبديل".

واختتم: "تعودنا على وجود زيزو في الملعب وأتمنى استمراره مع الزمالك".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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