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الرياضة - 09:06 - المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لعبت الدور الحاسم في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لعبت الدور الحاسم في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لعبت الدور الحاسم في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 09:06 مساءً - أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لافتًا إلى أن هناك شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية أرسلتها مصر مصطفة أمام معبر رفح.

وأضاف الشوا، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ارتكاب مزيد من الجرائم منذ ساعات الصباح وحتى اللحظات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المواطنين الفلسطينيين الذين بدأوا بالعودة إلى مناطقهم السكنية في رفح، وخان يونس، وجباليا، وبيت لاهيا، لافتا إلى أن هذا التصعيد أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة تعكس نية الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين وإفساد فرحتهم بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أن قطاع غزة يمر بظروف كارثية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ويحتاج إلى كل أنواع الدعم، من مواد غذائية وطبية إلى مستلزمات الإيواء مثل الخيام وغيرها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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