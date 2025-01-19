بعد الصعود لربع نهائي الكونفدرالية، يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:35 مساءً - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وبلاك بولز

وفاز المصري علي بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة

أحرز ثلاثية المصري فخر الدين بن يوسف هاتريك في الدقائق 22 و42 و45.

وأحرز هدف بلاج بواز ريمي اكبورو في الدقيقة 57

بهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي إلى تسع نقاط تأهل بهم إلى دور ربع النهائي ليلحق بفريق الزمالك متصدر المجموعة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.