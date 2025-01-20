قرار جديد من المعاهد الأزهرية بشأن تنظيم أعمال المراقبة على امتحانات الشهادة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:15 صباحاً - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال الإدارة العامة لشئون الامتحانات، فتح باب التقدم للعمل كمراقب للثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضح الخطاب الرسمي الموجه إلى رؤساء الإدارات المركزية بجميع المناطق الأزهرية أن التقديم متاح لجميع العاملين الراغبين في العمل، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وحدد القطاع فترة التقديم من يوم الإثنين 15 يناير 2025 وحتى الثلاثاء 30 يناير 2025، حيث يتم الإعلان أيضًا في دفاتر الحضور والانصراف بجميع الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية لضمان وصول الإعلان إلى كافة العاملين.

وأكد القطاع ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن اختيار المراقبين سيخضع للضوابط والمعايير المحددة لضمان نزاهة وكفاءة العملية الامتحانية.

جهود الأزهر الشريف لتطوير العملية التعليمية

الجدير بالذكر أن الإعلان يأتي ضمن جهود الأزهر الشريف لتطوير العملية التعليمية وضمان الشفافية في تنظيم الامتحانات.

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