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الرياضة - 08:56 - تحديث مباشر لـ العملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - تحديث مباشر لـ العملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - تحديث مباشر لـ العملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:56 صباحاً - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 20 يناير 2025، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.29 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.35 جنيه للشراء، 50.545 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.32 جنيه للشراء، 50.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر
سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.58 جنيه 50.45 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.40 جنيه 50.30 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.41 جنيه 50.31 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.40 جنيه 50.30 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.40 جنيه 50.30 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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