مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:30 صباحاً - كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزا هاما على نظيره الكرواتي بنتيجة (28-24)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (14-11) على أصحاب الأرض منتخب كرواتيا.

موعد مباراة منتخب مصر في الدور الرئيسي

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة صاحب المركز الأول في المجموعة السابعة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير.

محمد علي أفضل لاعب في مباراة مصر وكرواتيا

وحصل محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام كرواتيا، بعد تصديه لعدد كبير من هجمات أصحاب الأرض.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

بهذه النتيجة ينهي المنتخب الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، من الفوز في مبارياته الثلاثة أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر، كلمتك

مشوار منتخب مصر في مونديال كرة اليد

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب كرواتيا.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود.

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

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