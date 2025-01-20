وفاة طفلة دهسا في إب - أخبار كلمتك

وفاة طفلة دهسا في إب - أخبار كلمتك

انخفاض اليوسفي والبرتقال الملكي، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض اليوسفي والبرتقال الملكي، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل روح جدو لرنا رئيس - أخبار كلمتك

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب - أخبار كلمتك

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات وتركيز الأسواق على ترامب - أخبار كلمتك

بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

التموين: صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

التموين: صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور - أخبار كلمتك

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

ماذا فعل بايدن في آخر يوم له بالسلطة؟ - أخبار كلمتك

ماذا فعل بايدن في آخر يوم له بالسلطة؟ - أخبار كلمتك

لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض - أخبار كلمتك

لاعب الزمالك السابق يعلن موعد انتهاء الأزمة المالية للأبيض - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:55 صباحاً - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي يترأس  للدورة الجديدة 2025 - 2028 بالمجلس الأعلى للجامعات

 بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 

10 نقاط هامة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات 

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.

b17f0782a9.jpg
488abd1119.jpg


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة. 

 

بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.

ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية.

 

 وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق