شبورة كثيفة تصل للضباب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة تصل للضباب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

93.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

93.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا - أخبار كلمتك

هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا - أخبار كلمتك

بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

مالك القط الذي توفى بخطأ طبي وقام بسجن الطبيب وبرفع دعوى قضائية بعدن يكشف ماحدث(صور) - أخبار كلمتك

مالك القط الذي توفى بخطأ طبي وقام بسجن الطبيب وبرفع دعوى قضائية بعدن يكشف ماحدث(صور) - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي اتفاقه مع يوسف أيمن على فسخ تعاقده بالتراضي - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي اتفاقه مع يوسف أيمن على فسخ تعاقده بالتراضي - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية - أخبار كلمتك

أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:55 صباحاً - بدأ، أمس الأحد، التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025، ويبحث المواطنون عن أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية 
 

وعن أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية ، رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

 

أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية 

 

وتنوعت أسباب رفض الأوراق ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة 68 بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان بنسبة 27 بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلًا على 2 بالمائة وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

 

وظائف السكك الحديدية لعام 2025

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل مؤكدا أن  الوظائف المطلوبة للتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات.

 

 

 

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الهيئة لعدد (105) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية (مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة) بمختلف التخصصات، و(114) في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة)، وعدد (92) بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات، و(429) بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات)، و(235) (مساعد قائد قطار ممتاز)، و(123) (مساعد قائد قطار رابع) بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق