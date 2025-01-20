أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:55 صباحاً - بدأ، أمس الأحد، التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025، ويبحث المواطنون عن أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية



وعن أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية ، رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

أسباب رفض أوراق التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

وتنوعت أسباب رفض الأوراق ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة 68 بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان بنسبة 27 بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلًا على 2 بالمائة وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

وظائف السكك الحديدية لعام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل مؤكدا أن الوظائف المطلوبة للتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات.

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الهيئة لعدد (105) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية (مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة) بمختلف التخصصات، و(114) في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة)، وعدد (92) بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات، و(429) بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات)، و(235) (مساعد قائد قطار ممتاز)، و(123) (مساعد قائد قطار رابع) بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

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