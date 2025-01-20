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بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

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بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

بشير التابعي: مستوى مصطفى شلبي تطور ومحتاجين شيخ يعرفنا سبب تألق الجزيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:20 صباحاً - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تطور في المباريات الأخيرة.

الأهلي يعاني من أزمات كثيرة

وقال التابعي، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يعاني من أزمات في الوقت الحالي، والأداء في تراجع منذ فترة، وأعتقد أن كولر سيستمر حتى كأس العالم للأندية".

سيف الجزيري، كلمتك

أورلاندو فريق عادي

وواصل: "الأهلي كان سيئا في مباراة أورلاندو، وهو فريق عادي، والأهداف من أخطاء دفاعية، وأغلب لاعبي الأهلي يقدمون أداء متواضعا في الموسم الحالي".

وشدد: "الخطيب أسطورة ويعرف كرة بشكل جيد، ويجب أن يجلس مع كولر لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق بهذا الشكل".

محتاجين شيخ بتاع أعمال

وعن مباراة الزمالك قال: "نريد أن نذهب لشيخ بتاع أعمال لمعرفة سبب تغير مستوى سيف الجزيري، بعد أن سافر عن النادي بدون إذن ثم عودته ومشاركته في المباريات".

وشد: "جروس كان يجرب العديد من اللاعبين في الوقت الحالي، ومستوى شلبي يتألق في المباريات في الوقت الحالي، عن بداية المستوى، ومستواه تطور".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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