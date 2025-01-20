مربي القط الذي توفى بخطأ طبي وتسبب بسجن الطبيب في عدن يروي تفاصيل الواقعة ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

قال الناشط عمرو العطار:قبل دقائق كنت على تواصل مع صديقي محفوظ صاحب القط استفسر منه عن القضية قال لي بالحرف أنا صحيح بلغت عن الدكتور اكرم منجي بن حسن لكن ما رفعت قضية عليه مشكلتة مع أمن عدن والقضاء بسبب انتحاله صفة طبيب بيطري وعدم امتلاكه تصرح مزاولة المهنة وهناك الكثير من البلاغات عليه والقط اللي مات مش الضحية الأولى

واضاف:حاولت توسط له لكن المسألة بيد الدولة حتى صاحبي مش طرف فيها قال لي نيته من البلاغ كانت منع الأذى عن الحيوانات وكتابة تعهد بعدم مزاولة المهنة لكن الأمن له رأي ثاني