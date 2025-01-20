الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إجمالاً في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 ـ 6 درجات مئوية.

بينما تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين، وكذا محافظتي الجوف ومأرب، وهضاب وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 2.1، عمران: 03.4، صنعاء: 04.0، البيضاء: 04.3، إب: 08.4، سيئون: 09.3 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والمزارعين من آثار البرودة على المزروعات.