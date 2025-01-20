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الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

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الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إجمالاً في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 ـ 6 درجات مئوية.

بينما تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين، وكذا محافظتي الجوف ومأرب، وهضاب وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 2.1، عمران: 03.4، صنعاء: 04.0، البيضاء: 04.3، إب: 08.4، سيئون: 09.3 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والمزارعين من آثار البرودة على المزروعات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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